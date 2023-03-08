消費券｜八達通研增值上限解決分期收錢　第二季推「全國通卡」可於內地乘車

【有線新聞】八達通研究增加儲值額上限，解決消費券要分期收錢的問題。八達通新任非執行主席楊美珍說，有詳情會盡快公布。

八達通非執行主席楊美珍：「我們都進入了最後階段，因為現在都三月，團隊也很努力準備各項工作，希望可以盡快當政府公布了計劃詳情後跟大家分享各項不同安排。」

八達通現時設有3,000元儲值上限，導致消費券不能一筆過入帳。楊美珍又說第二季會推出「八達通全國通卡」，日後在內地乘巴士或鐵路可以用八達通支付車資，並以當天匯率換算為港幣。