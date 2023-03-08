返回
按輸入鍵開始搜尋

消費券｜八達通研增值上限解決分期收錢　第二季推「全國通卡」可於內地乘車

  • i-Cable
  • 2023年03月08日
【有線新聞】八達通研究增加儲值額上限，解決消費券要分期收錢的問題。八達通新任非執行主席楊美珍說，有詳情會盡快公布。
八達通非執行主席楊美珍：「我們都進入了最後階段，因為現在都三月，團隊也很努力準備各項工作，希望可以盡快當政府公布了計劃詳情後跟大家分享各項不同安排。」
八達通現時設有3,000元儲值上限，導致消費券不能一筆過入帳。楊美珍又說第二季會推出「八達通全國通卡」，日後在內地乘巴士或鐵路可以用八達通支付車資，並以當天匯率換算為港幣。
其他人也在看
蔡天鳳碎屍案｜死者軀幹雙手尚未尋回　前夫一家背景複雜　一文整合案情重點
2023年02月27日
尖沙咀地盤四級火｜燒逾9小時始救熄　波及喜來登、重慶大廈等　有市民稱像災難片
2023年03月03日
一線搜查｜婆婆搭巴士不適召白車　乘客抱怨阻返工　女生看不過眼「出招」全車無聲出
2023年03月01日
Visit Japan Web使用教學2023＋註冊步驟　填完入境日本快速通關｜附實體卡填寫方法
2023年03月02日
一線搜查｜內地通關二維碼「黑碼」申請教學　健康申報3大方法一文看｜附申報網址
2023年03月07日
免費機票｜Hello Hong Kong起動　機管局送港人8萬張免費機票　派發日期＋領取方法一文看
2023年03月07日