消息指國安處拘前職工盟總幹事、李卓人妻子鄧燕娥　涉勾結外國勢力

【有線新聞】消息指警方國安處拘捕前職工盟總幹事鄧燕娥。

相信載著鄧燕娥的私家車下午駛離赤柱警署。鄧燕娥是前支聯會主席李卓人妻子，據了解，她去赤柱監獄探監，中午離開時在監獄外被警方國安處拘捕，涉嫌勾結外國勢力。

鄧燕娥長期服務已解散的職工盟，曾擔任總幹事。職工盟成立逾三十年，前年10月宣布解散，其丈夫李卓人涉及多宗案件，目前正在服刑。