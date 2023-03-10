維園花卉展開幕　花壇吸引小學生入場寫生

【有線新聞】一連十日的花卉展在維園舉行。

花卉展上午九時開放，吸引大批市民入場。入場後第一時間可以見到今年的主題花繡球花，由幾萬朵花組成的花壇，大批小學生在場寫生。文化體育及旅遊局局長楊潤雄﹑康文署署長劉明光等出席開幕典禮。花卉展至本月19日，入場費14元，長者及殘疾人士等平日免費入場。