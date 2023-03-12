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兩會｜陳茂波網誌「兩會有感」 首要把握高質量發展迎新飛躍
i-Cable
2023年03月12日
【有線新聞】財政司司長陳茂波以「兩會有感」為題發表網誌。
陳茂波在網誌說全國兩會確立了全年多項經濟目標，首要任務是「牢牢把握高質量發展」，香港亦應該心無旁騖全力發展經濟，推動科技、模式及制度創新，提升國際金融中心優勢；又說要靈活結合「有為政府」和「高效市場」，更好融入國家發展大局；有國家的堅實支持，加上自己奮發有為，必定能夠激發新動能，迎來新飛躍。
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