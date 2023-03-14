銅鑼灣旭逸酒店轉作青年宿舍　部分房型可俯瞰跑馬地馬場景　一文睇清申請資格

【有線新聞】銅鑼灣摩理臣山道旭逸酒店轉作青年宿舍「「BeLIVING Youth Hub」，提供最多194個宿位，面積介乎176至324平方呎，月租3,800元至4,800元。宿舍位於港島市中心位置，而且租金相宜，預料申請人數遠超宿位數量，以下將詳細介紹宿舍資料及申請資格：
申請資格：
．為香港永久性居民；
．於截止申請日期當日，年滿十八但未滿三十一歲；
．為在職人士（全職／兼職／自僱均可，惟全日制學生不合資格）
資產入息：
．一人申請者月入上限$25,000，二人申請者月入上限$50,000
．一人申請者和二人申請者資產不得超過38萬元及76萬元；
．不擁有或不共同擁有任何在香港的住宅物業或該類物業的任何權益（例如：遺囑受益人等）；或
．沒有訂立任何協議（包括臨時協議）購買香港的住宅物業；或
．不直接持有或透過附屬公司在香港擁有任何住宅物業的公司超過50％的股份或股權；
．如果是公屋住戶，不會因為入住青年宿舍而導致有關公屋或中轉屋空置；
．沒有曾經居住在政府青年宿舍計劃下的青年宿舍合共超過三年
申請類別：
． 一人申請：申請人有機會入住於一個一人單位，或與另一位同性別的一人申請者共享房間；
． 二人申請：兩位申請者將同時入住於同一個二人單位
所需文件：
．身份證
．住址證明
．銀行紀錄
．工作及入息證明
．其他證明文件(例如: 商業登記證等)
第一階段截止申請
．2023年4月28日
租約條款：
一年死約、一年生約，租用期間每年須參與「Be好鄰里活動」達200小時時數的要求。
宿舍地址：
灣仔摩理臣山道39號
．步行六分鐘可到港鐵銅鑼灣站及時代廣場
．步行八分鐘可到希慎廣場及祟光百貨
．步行11分鐘可到世貿中心
．步行12分鐘可到灣仔運動場
．步行16分鐘可到維園
宿舍房型：