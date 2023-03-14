銅鑼灣旭逸酒店轉作青年宿舍　部分房型可俯瞰跑馬地馬場景　一文睇清申請資格

【有線新聞】銅鑼灣摩理臣山道旭逸酒店轉作青年宿舍「「BeLIVING Youth Hub」，提供最多194個宿位，面積介乎176至324平方呎，月租3,800元至4,800元。宿舍位於港島市中心位置，而且租金相宜，預料申請人數遠超宿位數量，以下將詳細介紹宿舍資料及申請資格：

申請資格：

．為香港永久性居民；

．於截止申請日期當日，年滿十八但未滿三十一歲；

．為在職人士（全職／兼職／自僱均可，惟全日制學生不合資格）

資產入息：

．一人申請者月入上限$25,000，二人申請者月入上限$50,000

．一人申請者和二人申請者資產不得超過38萬元及76萬元；

．不擁有或不共同擁有任何在香港的住宅物業或該類物業的任何權益（例如：遺囑受益人等）；或

．沒有訂立任何協議（包括臨時協議）購買香港的住宅物業；或

．不直接持有或透過附屬公司在香港擁有任何住宅物業的公司超過50％的股份或股權；

．如果是公屋住戶，不會因為入住青年宿舍而導致有關公屋或中轉屋空置；

．沒有曾經居住在政府青年宿舍計劃下的青年宿舍合共超過三年

申請類別：

． 一人申請：申請人有機會入住於一個一人單位，或與另一位同性別的一人申請者共享房間；

． 二人申請：兩位申請者將同時入住於同一個二人單位

所需文件：

．身份證

．住址證明

．銀行紀錄

．工作及入息證明

．其他證明文件(例如: 商業登記證等)

第一階段截止申請

．2023年4月28日

租約條款：

一年死約、一年生約，租用期間每年須參與「Be好鄰里活動」達200小時時數的要求。

宿舍地址：

灣仔摩理臣山道39號

．步行六分鐘可到港鐵銅鑼灣站及時代廣場

．步行八分鐘可到希慎廣場及祟光百貨

．步行11分鐘可到世貿中心

．步行12分鐘可到灣仔運動場

．步行16分鐘可到維園

宿舍房型：

標準房型A

約176呎

價錢：$3800/宿位 標準房型B

約190呎

價錢：$4000/宿位 標準房型C

約219呎

價錢：$4200/宿位 理想房型A

約241呎​

價錢：$4400/宿位