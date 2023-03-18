埃爾多安表明支持芬蘭入北約仍未認同瑞典加入

【有線新聞】土耳其總統埃爾多安表明支持芬蘭加入北約，預計國會將在5月中大選前表決通過 ，但對於同時申請加入的瑞典則仍有保留；芬蘭重申希望能與瑞典攜手加入北約。

芬蘭總統尼尼斯托周五到訪土耳其首都安卡拉，總統埃爾多安在官邸為他舉行歡迎儀式。現場奏起雙方國歌，兩人檢閱儀仗隊後會面，並一起舉行聯合記者會。

埃爾多安讚揚芬蘭在解決土耳其的安全問題上，取得可靠和具體的進展。他表示芬蘭已贏得土耳其的支持，預計在5月中大選前，國會將確認芬蘭加入北約的議案。至於會否考慮批准瑞典加入，埃爾多安稱要視乎對方的實際行動，更直指瑞典縱容支持土耳其庫爾德分離分子的示威，但芬蘭已再無相關的示威活動。

尼尼斯托則表明，希望瑞典亦能一起加入北約，他說：「我有一種感覺，芬蘭的北約成員國資格，如果瑞典沒加入則稱不上完整。我們作為鄰國擁有相當多共同利益，我們沿岸就是波羅的海地區。」

瑞典外交大臣比爾斯特倫強調，瑞典加入北約只是時間問題，又相信能夠於七月維爾紐斯的北約峰會前正式加入。北約秘書長斯托爾滕貝格重申，芬蘭及瑞典必須盡快成為北約成員。