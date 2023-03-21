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保險索償投訴｜去年錄607宗　59宗屬確診保險　有快測陽性者因沒核酸證明遭拒賠

  • i-Cable
  • 2023年03月21日
【有線新聞】保險投訴局去年接獲607宗索償投訴個案，59宗關於「確診保險」。有投訴人快測呈陽性，但未有按保單要求做核酸檢測，索償被拒。
不少人都會買保險給自己多一份保障，疫情期間不少保險公司推出新型肺炎確診保險，去年引來59宗投訴。其中有投訴人自行做快測，結果呈陽性，根據隔離令隔離了14日，提出索償結果被拒，原因是沒有按保單要求提供核酸檢測證明。
保險索償投訴委員會委員李紫蘭：「能否得直要看每個個案的情況，如提交了其他資料支持個案，我們都會去研究，但因為大部分的個案都只做了快測，從我們的角度就不能支持。我們有問所有保險公司你有多少保單是賠、多少拒賠，會否因為新冠而不賠。其實都不是，我們看到前方是很多的單，大約94%都有賠償。」
保險投訴局去年共接獲607宗投訴個案，按年增加約一成八。359宗已經審結，與索償相關的投訴，89人成功取回賠償。保險索償投訴委員會主席徐福燊：「合約還合約，字眼寫得很清楚，但就不是寫我們所想的東西，有些人就誤解了它，所以詮釋這個東西是收到個案最多的。」
委員會建議市民投保時應填清楚所有病歷申報，做任何檢查、治療前都可以先諮詢保險代理人的意見，確定項目受保才去做，避免不必要的糾紛。
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