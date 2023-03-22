美國洛杉磯學校職工一連3日大罷工逾50萬學生受影響

【有線新聞】美國洛杉磯聯合學區，學校職工不滿薪酬待遇及人手不足，發動一連三日罷工。區內大部分學校關閉，逾50萬學生受影響。

美國加州洛杉磯所在全國第二大學區，教學助理、飯堂工人、校巴司機等學校職工，當地周二響應工會號召罷工。他們在天雨下，在洛杉磯市中心的學區總部外集會。

代表三萬名學校職工的工會，一連三日發起工潮，要求當局改善薪酬待遇及增加人手等，包括加薪三成。另外為最低工資支薪的職工，爭取額外2美元時薪。

工會指學校職工，平均年薪只有25000美元，不少人活在貧窮之下。服務業僱員國際工會地方分會主席格雷羅表示：「我們必須讓他們知道，我們是為了受尊重而聚集在此，達不到目的我們不會罷休。這是指控不公平行為的三天罷工，有必要的話可以演變為更大規模的罷工。」有三萬多名成員的洛杉磯聯合教師工會，亦聲援學校職工的工業行動。