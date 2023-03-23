三隧分流｜羅淑佩承認收費或難記　倡日泊司機轉乘公共交通工具

【有線新聞】三隧分流方案年底前採用不同時段不同收費，當局承認有些難記，但相信市民日後會習慣；又說繁忙時段收費較高，是想遏抑車流，並非要懲罰駕駛者。

三隧分流收費方案分兩階段實施，8月2日起先行「633」，即西隧60元、東隧紅隧30元；年底轉為「644」，加入不同時段、不同收費的安排。

運輸署署長羅淑佩被問到第二階段實施後，會否令駕駛者感到混亂。「我相信香港人『很醒目』、『很叻』，這個我一點都不低估，所以大家現在未有實戰經驗前，單純給一堆數字是會有一些不清晰，或者會（覺得）很難記，但大家只需要記著四個數字，早上7時半前使用所有過海隧道都是20元，7時半過後每2元、2分鐘遞升，然後10時15分開始，所有隧道都開始每2元、2分鐘遞減，最終去到30元。而晚上都一樣，下午4時半開始會每2元、2分鐘遞升，去到晚上9時，每2元、2分鐘遞減。」不過署長說錯了，晚上收費開始遞減是由晚上7時開始，而不是晚上9時。

羅淑佩又說去年底訪問全港35,000戶，了解他們的外出習慣及看法，才制訂繁忙時間收費，希望有效遏抑車流，而不是要懲罰駕駛者。「泊車都是一筆開支，如果你是日泊（車位）、每小時計算，我真的大膽勸你不如考慮用公共交通工具。現在是要遏抑繁忙時間出行的車流，如果早上能夠遏抑後，其實晚上該輛車就少了，所以這個方法是有效。」

羅淑佩又說，說不出日後過海時間節省多少，是因為車輛是經不同接駁路前往隧道，在甚麼時段過海亦有影響，很難一概而論。