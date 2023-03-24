ChatGPT｜學術界態度不一　方可成：僅供靈感欠事實　黃岳永鼓勵：教育非考記憶

【有線新聞】人工智能系統ChatGPT興起，除了作為聊天機械人，亦可以用來搜尋資料，有大學生用ChatGPT交功課，教授視為抄襲，相反有院校鼓勵學生使用，更可以加分。

科大副教授黃岳永：「愈不學習（ChatGPT），遲些會被淘汰，要盡快學習，學習過程中會加分。」中大助理教授方可成：「直接可以被判斷為抄襲，其實是一個學術不誠信的例子。」面對同一套ChatGPT智能系統，學術界有不同應對態度。

中大助理教授方可成，本學期要學生介紹一名內地傳媒人，其中一篇論文引起他懷疑。方可成：「他聲稱這名導演在某一年的時候，獲得了『自由創作獎』，我搜尋了一下，好像沒有這個獎的存在。好幾個地方都出錯，而且是非常自信地出錯，這樣在我看來，我判斷基本上只有一個可能，就是用AI自動生成的。」該學生承認使用ChatGPT，被評為低分。

方可成說ChatGPT，屬於生成式的AI，語言能力強，但欠缺事實數據庫。方可成：「可能去問ChatGPT給我一些靈感，有了靈感後，具體的訊息搜尋，特別是事實核查，還是要靠自己完成。我問是否真的知道甚麼是SSP，它說其實不知道，這就是軟件的危險。」

科大副教授黃岳永使用ChatGPT教學時，亦發現內容有錯，但他說大學教育不是考記憶，學生懂得問問題更重要，有效地運用可以壓縮搜尋資料的時間，決定加分鼓勵學生學用。黃岳永：「要呈交如何準備功課，怎樣跟ChatGPT聊天，問了甚麼問題，甚麼是對、甚麼是錯，辯證的過程，只要做了，我會評分更多，你怎樣思考才是最重要的學習過程，這是批判性思考的基本。」

八大院校中，港大、中大、嶺大表明禁止學生使用ChatGPT完成課業，浸大、教大要求使用時註明出處，確保符合學術誠信，科大就讓教職員自行決定是否容許學生使用ChatGPT，至於理大和城大正研究。