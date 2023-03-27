新界過渡房屋入住率約七成　房屋局倡放寬租戶比例　供輪候公屋未滿三年人士申請

【有線新聞】部分位於新界的過渡房屋入住率不足七成，房屋局建議放寬調整租戶比例的限制，讓更多輪候公屋未滿3年人士申請。

全港目前有約7,000個過渡房屋單位已投入服務，不過幾個位於新界的項目入住率只有約70%，元朗同心村更只得63%，有超過600個單位空置。根據規定，每個項目要有至少80%單位安排給甲類租戶、即輪候公屋不少於三年的人士入住，餘下的可以安排給屬於乙類租戶其他有需要申請者。機構亦可以在營運後按需要向房屋局申請放寬甲乙類租戶比例，例如同心村就已獲批放寬至六四比，不過甲類租戶佔全部單位比例仍不夠40%。未來還有約1.4萬個單位陸續落成，房屋局最新建議容許位於新界的過渡屋落成前，可以預先申請放寬租戶比例。

社區組織協會副主任施麗珊：「如果你看現在的申請應該較多（輪候公屋）不夠3年的人，所以我認為政府提議放寬比例是好。因為如果每次都要求八二比，團體每次都要寫信解釋，就會多了很多行政程序。」

未來簡約公屋都要輪候公屋滿3年才可申請，有議員擔心新界項目不夠吸引，建議當局改變傳統公屋的編配政策。九龍西（西九新動力）梁文廣：「可能市民申請了新界（公屋），現在只是一個大新界，沒有分新界東或新界西還是哪區，是否可以再分得細緻一些？可能他未來揀選入住過渡房屋或簡約公屋也好，可能選在屯門未來編配新界西的公屋，他看到自己的未來穩定，這些過渡房屋或簡約公屋，就會有吸引力。」梁文廣又建議等簡約公屋落成後，過渡屋可取消甲乙類租戶比例，讓所有有需要人士申請，善用資源。