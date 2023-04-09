消息：電動可移動工具擬合法化　允電動滑板車等限速行駛　大埔、將軍澳先行試驗

【有線新聞】電動可移動工具有望合法化，消息指政府計劃容許電動滑板車和電動輔助單車限速25公里在單車徑行駛，可以先在大埔和將軍澳試行。俗稱「風火輪」的電動單輪車等未符合安全規定，禁止使用。

運輸署前年開始在大埔和將軍澳單車徑實測用電動可移動工具，消息說，當局早前委托生產力局研究初步規管框架，建議容許使用電動滑板車和電動輔助單車，不過要符合多項安全要求，包括車的重量要20公斤或以下，闊度不可以超過65厘米，時速限制25公里；要有車頭白燈、車尾紅燈，紅色尾反光帶，有效的煞車、制動系統，響鬧警告裝置，有相關產品認證和符合電池標準。未符合安全要求的禁止使用，包括兩輪或懸滑板電動平衡車、電動滑板、電動雪屐，以及俗稱「風火輪」的電動單輪車。

運輸署相關的研究小組成員李耀培解釋，使用者毋須考牌、無年齡限制，政府看重安全度。

李耀培：「風火輪第一是沒有制停系統，亦都沒有頭燈、尾反光，亦都沒有響鬧裝置。風火輪控制、平衡力等都是要特別留意的，對於自身安全或者其他道路、單車徑的使用者的安全，剔除風火輪都是合適的做法。」

除了安全規格，使用地點都有限制，消息說只可以在單車徑上用，初步計劃在曾實地試驗的大埔和將軍澳單車徑先行，行人路禁止行駛，修例、罰則參考單車的規管。

李耀培：「我們要保障行人路使用者的安全，好像現在單車一樣，當有接駁位，你需要下車、推車，這是合法的。將單車徑擴闊些，甚至能去的地方更多，才可以普及。」

不過單車可以踏出馬路，電動滑板車不可以，李耀培解釋香港車路窄，擔心跟汽車碰撞有危險，煞車系統亦會受電池影響。