梁振英專訪｜稱須提防網上危害國安言論　斥議員不敢言行鬥爭　指區議會沒選舉必要

【有線新聞】全國政協副主席梁振英在本台節目《有理有得傾》說，要提防有人透過網上平台作出危害國家安全的言行，批評很多從政者，包括議員都不敢於針對這些言行鬥爭，又認為區議會未必要選舉產生。

港澳辦主任夏寶龍提醒本港亂的根源未根除，梁振英出席本台節目《有理有得傾》同意不是無的放矢，他留意到海外有過百個由港人、西方人士組成的群體，透過網上平台繼續危害國家安全，但本港政黨、議員沒有發聲。全國政協副主席梁振英：「很多從政的人，包括我們的議員，心態都是抱著『你有你做，我有我做』。他們不會出來有針對性去爭辯，在某個問題上進行鬥爭不想得罪人。（香港現在，例如立法會議員是否發聲得不夠？）不夠，我們不能夠怕。19年的事件，我們看得很清楚，這些人為甚麼要怕他們。那個時候有一個現象，有AM車牌的私家車接送的官員，在黑暴期間將AM車車牌改為民牌。這個是沒鬥爭精神、沒犧牲精神，長他人志氣滅自己威風的做法。」

夏寶龍說不容許區議會再被反中亂港分子操弄，梁振英認為區議會未必要透過選舉產生。梁振英：「基本上它是接受諮詢的組織，香港有很多的諮詢組織，甚至有些諮詢組織擁有某些行政權力，例如房屋委員會、市區重建局，都並不是選舉產生。（其實你認為區議會未必需要選舉？）我覺得沒有必要性，當考慮區議會它的職能範圍時，沒有必要性需要選舉以至全部選舉。（保留民選議席會否才符合較進步組成？）不是說有民選便有進步，你可回顧我們有民選的立法會如何大幅倒退。」

他又說遊行在法律下容許，但要提防有政治不軌動機。梁振英：「我們的遊行有甚麼問題呢？它是動員遊行群眾去反對特區政府，甚至乎在選舉問題上，他們要推翻特區政府。還有將一些來歷不明的政治捐款化整為零，在遊行期間在設立所謂的街站放進捐款箱內，這個是我們注意到的一點，後來還有遊行人數是絕對誇大數倍，亦是利用來造勢，所有事情是不正常的。」

至於23條立法，他說交由特區政府決定時機。