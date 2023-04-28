蘇丹兩派同意再延長停火但達爾富爾戰況升級

【有線新聞】蘇丹政府軍和快速支援部隊，同意再延長停火3天，但西部達爾富爾地區戰況升級，土耳其指一架協助撤僑的C-130運輸機在首都喀土穆附近機場降落時，受到攻擊中彈，運輸機安全降落，無人受傷。

蘇丹兩派部隊衝突波及西達爾富爾省，周四停火期間首府朱奈納多次傳出槍聲，當地居民稱攻擊來自四面八方。有身穿快速支援部隊裝束的人襲擊多個社區，還有人搶掠，加上當地部族武裝分子捲入衝突，令局勢更複雜。

首都喀土穆和附近恩圖曼，戰鬥亦未有平息迹象。有恩圖曼居民稱受到多次空襲，政府軍聲稱 已控制全國大部分地區，只是喀土穆仍有部分地方局勢有些複雜。快速支援部隊指責政府軍發動空襲，並散播謠言。

兩派在原定周四停火協議屆滿前，先後同意延長停火72小時至當地周日，聯合國、美英等多國歡迎，目前仍有大批外國人未離開蘇丹。美國白宮憂慮，局勢可能隨時惡化，呼籲當地美國人趁延長停火，盡快在一兩天內撤離。

大批蘇丹人繼續湧到埃及邊境，埃及當局稱已接收14000名蘇丹人，另外2萬蘇丹難民逃到乍得。