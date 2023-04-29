專訪盧寵茂｜新冠確診比率升四倍　暫不重推口罩令　否認約20英醫生來港杯水車薪

【有線新聞】醫務衞生局局長盧寵茂於本台節目說，新型肺炎的檢測陽性比率近日上升了四倍，但社會應對疫情的能力有改善，認為毋須考慮重提口罩令。

口罩令解除了兩個月，醫務衞生局局長盧寵茂出席本台節目《有理有得傾》時說，各項監察數據過去一周上升了三至五成，其中檢測陽性比率上升了四倍，即是每一百人有四人中招，估計現時每日約有一萬人確診，會否需要重推防疫措施？

盧寵茂︰「大家應對疫情的能力亦提升不少，所以即使有春夏季的高峰來臨，我們都能應付到

，不需要非醫療的社交距離措施，例如剛才你提及的會否重推口罩令，因始終口罩令是一種立法手段，會在很多的社會和經濟活動上帶來負面影響，所以現時我們能用其他方法應對的話，我們暫時不會考慮這些方法。」

至於新變種病毒Arcturus，盧寵茂說本港的感染比率正在上升，但暫時不算高，在污水樣本找到少於3%的病毒量，局方會密切監察。

醫管局早前到英國招攬醫生來港執業，暫時只有二十多人願意來港，盧寵茂不認同是杯水車薪。盧寵茂︰「現時的惡性循環是人手愈短缺、流失率便愈嚴重，我們能夠盡快補助、補足人手，無論甚麼方法也好，無論數量多少也好，我覺得也會對惡性循環帶出正面作用，便是制止惡性循環繼續發生，因為可以補回人手，留下來工作的人不會再那麼辛苦。」

對於有建議容許快將畢業的醫學生參與部分臨床工作，盧寵茂認為可增加他們實戰經驗，但他們畢竟未有執業資格，始終需要正式醫生在旁監督。