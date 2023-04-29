俄軍空襲致逾廿死　烏克蘭稱即將準備好反攻

【有線新聞】俄羅斯向烏克蘭發動近兩個月來首次大規模空襲，至少25人死亡、包括多名兒童。烏克蘭國防部則透露已經準備好反攻，目前只是等天氣合適及指揮部門的最後決定。

烏克蘭中部城市烏曼一幢住宅大樓，周五遭俄軍巡航導彈擊中，大樓局部倒塌、多人死傷，搜救人員在現場善後。 在第聶伯羅市郊，一枚俄軍導彈擊中民居，一個女人及她兩歲大女兒死亡。 這次是俄軍近兩個月以來，再對烏克蘭發動大規模空襲。俄羅斯國防部否認蓄意攻擊平民，稱這次出動轟炸機，使用遠程精確導彈，旨在打擊烏克蘭預備役部隊，阻止他們被派往前線。烏克蘭總統澤連斯基譴責襲擊，形容俄羅斯極度邪惡，他又呼籲盟友提供更多軍援。

防長列茲尼科夫宣布，反攻俄軍的準備工作已進入尾聲，烏克蘭獲得非常先進的武器裝備，包括豹2、挑戰者主戰坦克，豹1坦克亦即將送到。正等待合適天氣以及指揮部的最終決定，就可以付諸行動。