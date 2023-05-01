港車北上｜司機毋須兩地各買車保　可購「等效先認」保單　保監局籲隨身攜帶紙本

【有線新聞】要申請「港車北上」必須先辦理內地駕駛執照，同時要購買跨境汽車保單涵蓋本港及內地的第三者保險，業界提醒車主要留意保額及條款。

將來駕車去廣東省可以申請「港車北上」，有車主說會考慮抽籤爭名額。

車主黃先生：「挺好，車可以上大陸 ，又不用拿中港車牌，拿車牌很難，會方便許多。」

車主梁先生：「 內地道路自己都不熟悉，安全最重要。我都要等它運行一段時間，覺得真的所有都正常、安全，才會去（申請）。」

要合資格駕車北上，司機首先要有內地駕駛執照，必須親身到內地公安機關的車輛管理所辦證窗口辦理，帶同香港駕駛執照等證件，還有內地體檢報告及個人近照申請，不用考試，約三個工作天就能取。之後要買跨境汽車保險，本港16間保險公司配合「港車北上」有賣「等效先認」保單，即是一份本地汽車保險，附加內地俗稱「交強險」的機動車交通事故責任強制保險，相當於香港的第三者保險。

身兼立法會議員的保險公司總經理陳沛良說，司機付約1,000元就可以買到法定最低保額20萬元人民幣的「交強險」，他建議最好付2,000元加大保額到最少200萬元人民幣。陳沛良：「雖然法例訂明20萬元，但到（內地）法庭判決考慮很多因素，或者傷者的嚴重程度，或者甚至受傷後有無其他經濟負擔，可能賠償額會超過20萬元。」

要留意的是，香港「第三保」會保障同車乘客，但內地「交強險」就不包，想包的話要額外再買，如果不幸出意外，記得盡快聯絡保險公司及報警。

陳沛良：「有些保險公司，如果是一些輕微交通意外，他們會有保險公司查勘人員可以即時去到現場，又或者有時要求車主，如果輕微的話將車的損毀部分用手機拍照上載予保險公司，然後評定損失。」

保監局提醒司機，內地交警截查時可能會要求出示「交強險」證明，建議他們隨身攜帶紙本保單。