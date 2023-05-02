區議會｜新制失管理和撥款職能　增負面清單監察議員　麥美娟：加強問責及透明度

【有線新聞】區議會改革之後，各區區議會主席由該區民政事務專員擔任，區議會不再有管理和撥款職能，亦會引入監察制度，政府會介入調查被投訴的議員，並作出處理。

以往區議會換屆後都會由議員互選正副主席揭開序幕，但下屆區議會不再是這樣，而是改由當區民政事務專員擔任主席、不再設有副主席。區議會職能亦有變，角色是配合政府施政和協助政府掌握地區脈搏。

政務司司長陳國基：「區議會不再有管理或撥款審批職能，這些職能會回歸政府，符合行政主導，並有效防止部分區議員濫用有關權力阻礙政府施政。由當區民政事務專員擔任區議會主席，可確保地區事務進行諮詢的主導權在政府，也可更好統籌區議會、三會和關愛隊，令它們互相配合。」

政府亦增設監察制度，由民政及青年事務局制定指引，列出區議員的「負面行為」清單。局長在收到區議會主席投訴或區議會動議後，可啟動監察委員會調查，並根據建議處理涉事區議員，區議員若有不滿、可向政務司司長上訴。民政及青年事務局局長麥美娟：「機制會對一些行為表現不符合公眾期望的區議員啟動調查，加強區議員工作問責和工作透明度。」

政府亦會設立「地區治理領導委員會」由政務司司長主持，同時成立「地區治理專組」由政務司副司長負責，理順不同政策局的地區治理工作，令地區治理架構「由上而下」，兩個小組預計今年年中成立和開會。