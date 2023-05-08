中大新中心下月啟用 研細胞分離助癌症病人 料年底開展臨床

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【有線新聞】中大一間中心下月啟用，提供細胞及基因治療產品，可用於治療癌症，預計年底在兩間醫院做臨床試驗。

從病人身上抽取細胞後，會送來這裏做細胞分離。分離出的T細胞放入儀器，加入培養液，經過兩星期後產生更多T細胞。T細胞可增強病人的免疫反應，重新注入病人體內可有效殺死癌細胞，修補器官或組織損傷。

中大打算用來治療急性淋巴細胞白血病和細胞淋巴瘤的病人，香港中文大學校長段崇智：「自己就是自己的藥，以往不是這樣，以往要買藥吃、塗藥膏、打針，這些是外來的東西。現時用自己本能細胞，培養後可以重新治療自己。」

中大計劃年底在威爾斯親王醫院和兒童醫院做臨床試驗，每完成一次病人的細胞生產，實驗室也要徹底清潔，再檢測空氣，確保兩次生產之間，不會有交叉污染。中心專為細胞及基因治療產品製造而設，可加快臨床試驗到商業規模生產的速度，中大期望可以突破現有限制，初期一年能幫助十多名病人。中大醫學院兒科學系研究教授李志光：「現有公立醫療系統能力有限，有百多名病人需要，其實（公立醫療）能力一半都未夠，即有一半病人可能符合（資格），但因為資源、配套未能跟上，所以等不了。」他不透露細胞治療費用要多少，只說對比在外國，治療時間可縮短一半，醫療費用亦會相應降低。