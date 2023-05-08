青年宿舍｜荃灣西如心酒店供200宿位 可使用健身室及泳池等設施 一文睇清申請詳情

【有線新聞】荃灣西如心酒店將劃出部分房間成青年宿舍「Home2 Youth Hostel」，合共提供100間房，共200個宿位，每間房提供兩個宿位，每個宿位基本租金為4,680元至4,980元，已涵蓋水、電及寬頻上網服務，最長可入住五年，今（8日）起接受登記，本月底截止，預計最早第二季提供服務，以下將詳細介紹宿舍資料及申請表格：

1.青年宿舍｜申請資格

2.青年宿舍｜宿位房型

3.青年宿舍｜資產入息

4.青年宿舍｜證明文件

5,青年宿舍｜租住條件

6.青年宿舍｜宿舍地址

7.青年宿舍｜「Life Triangle 」計劃

青年宿舍｜申請資格

必須為香港永久居民；

必須年滿18但未滿31歲；

須為在職人士（全職/兼職/自僱均可）；

如果是公屋住戶，不可因入住青年宿舍而導致有關公屋或中轉屋空置；

沒有曾經居住在政府青年宿舍計劃下的青年宿舍合共超過三年

青年宿舍｜宿位房型

房型 月租 街景雙人房 $4,680/宿位 大床房A型 $4,680/宿位 大床房B型 $4,900/宿位 海景雙人房 $4,980/宿位

青年宿舍｜資產入息

一人申請者的收入水平，不得超過18至30歲就業人士每月就業收入的第75百份值（現時數據為$25,000），而二人申請者的收入水平，不得超過一人申請者的一倍；

一人申請者和二人申請者的總資產淨值分別不得超過港幣38萬元及港幣76萬元；

申請人不擁有任何在香港的住宅物業；

青年宿舍｜證明文件

身份證

最近三個月住址證明

最近一個月工作及入息證明

最近一個月銀行紀錄

社會服務經驗（如有）

青年宿舍｜租住條件

簽1年死約、1年生約

租住期間須每年參與「Life Triangle 」項目計劃，達200小時時數

青年宿舍｜宿舍地址

荃灣楊屋道8號荃灣西如心酒店

荃灣西市中心，鄰近如心廣場、荃新天地、海之戀商場及荃灣廣場等大型商場

離港鐵荃灣西站五分鐘路程

兩分鐘抵如心廣場巴士總站，可前往上水、大埔、旺角、元朗及屯門等地

青年宿舍｜「Life Triangle 」計劃