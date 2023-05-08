青年宿舍｜荃灣西如心酒店供200宿位 可使用健身室及泳池等設施 一文睇清申請詳情
【有線新聞】荃灣西如心酒店將劃出部分房間成青年宿舍「Home2 Youth Hostel」，合共提供100間房，共200個宿位，每間房提供兩個宿位，每個宿位基本租金為4,680元至4,980元，已涵蓋水、電及寬頻上網服務，最長可入住五年，今（8日）起接受登記，本月底截止，預計最早第二季提供服務，以下將詳細介紹宿舍資料及申請表格：
青年宿舍｜申請資格
- 必須為香港永久居民；
- 必須年滿18但未滿31歲；
- 須為在職人士（全職/兼職/自僱均可）；
- 如果是公屋住戶，不可因入住青年宿舍而導致有關公屋或中轉屋空置；
- 沒有曾經居住在政府青年宿舍計劃下的青年宿舍合共超過三年
青年宿舍｜宿位房型
|房型
|月租
|街景雙人房
|$4,680/宿位
|大床房A型
|$4,680/宿位
|大床房B型
|$4,900/宿位
|海景雙人房
|$4,980/宿位
青年宿舍｜資產入息
- 一人申請者的收入水平，不得超過18至30歲就業人士每月就業收入的第75百份值（現時數據為$25,000），而二人申請者的收入水平，不得超過一人申請者的一倍；
- 一人申請者和二人申請者的總資產淨值分別不得超過港幣38萬元及港幣76萬元；
- 申請人不擁有任何在香港的住宅物業；
青年宿舍｜證明文件
- 身份證
- 最近三個月住址證明
- 最近一個月工作及入息證明
- 最近一個月銀行紀錄
- 社會服務經驗（如有）
青年宿舍｜租住條件
- 簽1年死約、1年生約
- 租住期間須每年參與「Life Triangle 」項目計劃，達200小時時數
青年宿舍｜宿舍地址
- 荃灣楊屋道8號荃灣西如心酒店
- 荃灣西市中心，鄰近如心廣場、荃新天地、海之戀商場及荃灣廣場等大型商場
- 離港鐵荃灣西站五分鐘路程
- 兩分鐘抵如心廣場巴士總站，可前往上水、大埔、旺角、元朗及屯門等地
青年宿舍｜「Life Triangle 」計劃
- 宿友參加相應活動，包括藝文創生涯規劃項目、社區參與等，取得指定積分（Life Point）後，將可獲租務優惠或禮物，包括可換取優惠價或免費享用泳池及健身室，另可優先獲考慮續約。