區議會｜深水埗議員提討論改制 民政專員拉隊離場 稱屬全港事務

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

【有線新聞】深水埗區議會有議員提出討論區議會改制，民政專員說屬於全港性事務，拉隊離場。議員質疑區議會不能討論自身改制是完全不合理。

深水埗區議會星期二召開大會，副主席伍月蘭在其他事項提出討論區議會改制。伍月蘭︰「方案出來後大家迴響很大，想將街坊這幾天不停諮詢和發問，分享我們收到的訊息。」深水埗民政事務專員黃昕然︰「如果你將要提及的事情屬於全港性事務，根據律政司意見，我們認為你將要提及的議程或將討論的事項不符合區議會條例第61條所提及的區議會職能，秘書處不會提供有關的討論支援，政府代表會離席。」

改制後將出任區議會主席的民政事務專員即時拉隊離場，伍月蘭說區議會不能討論區議會改制是完全不合理。伍月蘭︰「以前特首選舉都可以討論、討論完有舉手的過程，現時民政專員引述律政司說不是地區議題，連討論都不可，有沒有做過真正的諮詢？地毯式每個區都有（街站），立法會議員叫人簽名支持區議會完善方案，反對的話連表達聲音、我們幫他都沒有機會。」

民政及青年事務局說正陸續與各界人士會面解說，已邀請區議會代表下星期一出席簡介會，認為區議會並非討論議題的合適場所。