訂製結他貨不對辦 顧客：買炒飯變牛河 消委會籲了解流程及保留紀錄

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【有線新聞】想要「獨一無二」就要「度身訂製」，「客製化」近年成為潮流，不過有人訂製結他最終貨不對辦，怎樣可以避免爭拗？

結他店顧客阿華：「收到這支結他，我都很不開心，好生氣、氣餒了很久。」阿華前年7月為了準備結他八級試，訂了一支「客製化」結他，最終貨不對辦：吉他木柄的顏色深了，金色螺絲變成黑色，部分結他零件亦有色差。阿華：「當初我的設計圖及店舖提供的照片，都不是這樣深色。首先是跟我說是燈光問題、拍攝效果是這樣，實物不是這樣，之後又立刻轉口說木頭的顏色是控制不到。」

結他舖原本承諾三至四個月交貨，最後多等了一倍時間，七個月後才收到這支價值逾萬元的結他。阿華：「有人說你買這樣便宜就預計會出問題，你二、三十元買飯吃，你可能預計不好吃，但你買炒飯不會預計變成牛河，現在根本弄錯了。」

有近十名網民都指遇到類似的情況，結他舖之後出聲明道歉，主動安排退款，阿華保留結他並退回一半費用。這間結他舖開業超過4年，事後已經搬走了，我們再聯絡負責人都未獲回覆。關於「客製化」產品，消委會提醒付款前應先了解訂製流程及所需時間，書面清楚列明要求，亦要保留與商戶間的溝通紀錄等文件。