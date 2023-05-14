母親節｜市民花墟選購鮮花 小朋友：多謝媽媽生了我 酒樓料生意回復至疫情前九成

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

【有線新聞】今日是母親節，不論花店抑或酒樓都很有「人氣」，幾百元一束鮮花最受歡迎，一家人甚至幾代同堂亦飲茶慶祝。有酒樓反映晚市訂枱也理想，生意回復到疫情前八至九成。

下雨天，旺角花墟不算擠迫，花店一早準備好不同種類的花束放出來供市民揀選，也有家長帶著子女過來夾份買花表達謝意。Gigi：「買了玫瑰花給媽媽，她喜歡粉紅色，這束花也很香。想一年一次的節日，買一束花送給她們，（答謝）她們辛苦照顧我們。」

這位小朋友用零用錢買花，Garin：「繡球花。（記者：為甚麼選繡球花？）因為媽媽喜歡繡球花。（爸爸麥先生：這個不是繡球花來的。這款是玫瑰，不是繡球。）但是媽媽很喜歡花。（記者：母親節有甚麼想告訴媽媽？）我很喜歡媽媽，多謝媽媽生了我。」麥先生：「今年可能疫情正常了，多了很多人，大家都很開心。」

母親節遇上落雨，花店都要打開帳蓬，將花收入去，避免淋壞。與往年一樣玫瑰同康乃馨都最受歡迎，有花店說天雨沒有影響母親節整體生意。花店負責人Vivian：「客人都因天氣問題，早幾日就預先來買花，但見到這兩日有下雨，都不是大家想象中差。」

除了買花，飲茶也是不少人慶祝母親節的活動，他們幾家人一起慶祝母親節。陳太：「我們在內地來，特地來慶祝，三年沒有來了，就是趁母親節過來大家見面。（記者：三年沒見，感受如何？）當然很開心、很高興可以團聚。」趙婆婆：「有兒子、有女婿、有孫，很開心。（記者：有沒有母親節願望？）願望？好像沒有，身體健康吧。」

有酒樓負責人說疫情後復常的第一個母親節，酒樓早茶時段都九成滿，晚市也有不少訂枱，估計生意額可回復到疫情前的八至九成。