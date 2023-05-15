東鐵過海段通車一周年 市民冀加密班次 港鐵指客量回復八成：九卡車仍能應付

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

【有線新聞】東鐵過海段通車一周年，有市民反映通關後車廂多了人，希望港鐵加密班次。港鐵指東鐵客量回復疫情前的八成 ，但仍能應付，會密切留意情況。

一年前，東鐵綫過海段正式通車，成為第四條過海鐵路。由紅磡站延伸，途經會展，去到金鐘都只需七分鐘。張小姐：「（以前）有時在紅磡轉隧巴過海，但時間長很多，東鐵綫真的很方便。」

住港島的陳太說現在去大學站照顧孫兒更方便：「節省好多（時間），平時要在九龍塘轉車 ，現在不用，我想節省了20分鐘。」不過有人覺得東鐵綫班次比荃灣綫疏，車廂又經常逼滿人。陳先生：「那邊（荃灣綫）兩至三分鐘一班，繁忙時間可能更快，但（東鐵綫）要等四至五、五至六分鐘。通關前上車後隨便站、隨便坐。反而現在一定要站，而且較擠迫。」

港鐵指通關後東鐵綫客量回復疫情前的八成 ，每日有約80萬乘客，強調九卡車運力應付到。港鐵過境鐵路總管張志強：「繁忙時間公共交通工具相對人多擠迫 ，特別是大圍站，我們亦留意到。當然在繁忙時段，乘客有機會在特別繁忙的高峰期等多一兩班車，我們會密切留意月台或車站的客量，適當地調配子彈車，幫助疏導乘客。」

港鐵指東鐵綫過海段開通後，頭等座位仍然有需求，暫時都會保留。他們又說這一年來東鐵綫過海段亦起到分流作用，例如荃灣綫和觀塘綫早上繁忙時間客量分別下降約兩成及一成。票價方面，現時在同區出發乘搭不同綫的列車，即使在同一個車站落車，車費都可能不同。張志強說有很多因素影響票價，包括乘客是否過海、是否過境旅客，適時會檢視。