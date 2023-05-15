滑板｜消委會：七成半不符歐洲標準 部分跳躍後破裂 籲留意承重量

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【有線新聞】消委會抽驗市面滑板，發現七成半不符合歐洲安全標準，部分樣本在模擬跳躍測試時板身破裂，消委會提醒購買前要留意滑板的承重量。

滑板自從納入奧運項目，愈來愈多大人小朋友玩，不過玩的時候要留意安全風險。消委會測試市面上16款滑板，售價80元至2,580元，其中6款屬於A級滑板，最大承重為20至100公斤；另外10款則屬B級，最大承重量為20至50公斤。測試發現只有4款滑板符合歐洲安全標準，總評分有4.5至5分，其餘12款都有安全隱患。

踩板時會有很多跳躍動作，消委會用20公斤的承重工具跌落在滑板上，模擬使用者跳躍，有10款樣本都不過關，其中5款B級滑板板身未能承受撞擊力破裂；另外5款的輪軸部分，破裂、扭曲甚至斷開。有一款兒童滑板和一款玩具滑板輪子的螺絲凸出、超過板身闊度，容易刮傷使用者。

消委會總幹事黃鳳嫺：「購買時純粹考慮滑板是否美觀、設計好不好、顏色是否喜歡、有沒有有特別簽名，又或者自己看上去、踩上去的感覺，純粹根據這些條件選擇，未必完全最適合。因為承重量是很關鍵的因素，但很多時消費者忽略了，甚至售賣的商戶都沒有提供相關資訊給消費者，我們認為這方面都要改善。」消委會又建議無論是初學者或資深運動員，玩滑板時都要戴頭盔、手套、護膝等防護裝備，減低受傷機會。