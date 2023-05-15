成人紙尿片｜消委會：七成三尿片、四成尿滲墊不透氣 部分沒列明產品有效期

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【有線新聞】消委會測試市面30款成人紙尿片、紙尿褲及尿滲墊，發現七成多尿片不透氣，四成尿滲墊有同樣問題。多款產品未列明有效期限，消委會建議生產商要標明。

不少長者可能都有不同程度失禁問題，需用上尿片、紙尿褲及尿滲墊。消委會測試它們的吸收速度、透氣及回滲量等，發現超過七成尿片不透氣，只有WhiteIndustry的韓國Care金裝成人紙尿片及安心寶至尊裝成人紙尿片表現較好。尿滲墊的表現亦十分懸殊，其中安加適無憂墊及添寧加強型護理墊透氣最差，5分入面只有1分。

消委會宣傳及社區關係小組主席蕭景威：「在夏天，使用者可能會感到十分不適，潮濕的問題亦可能會引伸其他皮膚的情況，可能會有濕疹或痕癢的問題，所以作為舒適度或健康也好，透氣都是十分重要。」

吸收速度及抗回滲方面，只有5款尿片可於3秒內完全吸收，便利妥成人紙尿褲吸收最慢，首次倒入溶液，要13秒才可完全吸收，第二次倒入液體時，更要19秒才能吸收。另外全部樣本均有回滲問題，其中屈臣氏及日本Topvalu的成人紙尿褲，回滲分別高達13克及20克。

消委會又說多款樣本，未有列明產品的有效期。消委會總幹事黃鳳嫺：「大家要緊記這些成人尿片、紙尿褲及尿滲墊都並非真空包裝，加上香港的天氣潮濕，如長期放置可能有機會令產品受到污染及變質，所以生產商有空間改善，提供相關資料。」

消委會建議市民選購時，要因應使用者的健康狀況，因行動不便引起的失禁或要長期臥床的長者，應選擇不易滲漏、透氣度高及吸收速度快的尿片，如失禁情況輕微，則可選擇尿滲墊。