區議會｜民主派憂難入閘 麥美娟：不會增「三會」提名票 選舉後方公布委任議員

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【有線新聞】來屆區議會恢復委任制，政制及內地事務局局長曾國衞和民政及青年事務局局長麥美娟在本台節目說會選舉後才公布委任議員。民主派憂慮難獲地區「三會」提名入閘，當局說不會增加「三會」成員提名票，但會限制參選人只可取三至六票提名。

區議會改革方案書面意見收集期周二結束，政制及內地事務局局長曾國衞、民政及青年事務局局長麥美娟在本台節目《有理有得傾》說收到過萬份意見書，大部分支持方案。

有民主派希望取消參加直選要在地區「三會」即分區、防火和滅罪委員會各取得至少三個提名的要求，每名委員只能提名一人，擔心建制派主導「三會」下難以入閘。麥美娟：「我們的邏輯是，他可以投幾多票就提名幾多人，其實整個想法就是透過三會，他們是熟悉地區情況的人協助我們找到一些熟悉我們地區情況又有心為我們地區服務的愛國者。」曾國衞：「大家思維方式是時候要改變，過去很多反中亂港的人士企圖搞亂香港，無論政府做甚麼，他都先入為主覺得是陰謀論，永遠都是你做甚麼就指你官商勾結、益自己人，再不然就指你政治酬庸，用很多方式令政府公信力拉低。」

當局說不會增加每名「三會」成員提名直選參選人的數目，但會與地區委員會界別一樣限制每名參選人只可取三至六張提名票，又說在選舉後才會公布議員的委任。

麥美娟：「以往都是在我們做了選舉後才公布委任，但同時間你可以想像出如果要在地區內找出合適的人選，當然他的能力、服務地區的熱誠，按照地區情況需要甚麼人而物色，整個過程是一邊進行選舉時，另一邊進行委任的程序。」（以往政府委任時會特別說，沒有委任區議會落選者或參選者你們會否同樣思路？）麥美娟：「我們多次強調，我們考慮該人的能力、專長和貢獻社區服務的熱誠、是否有心真心實事做服務，當然他定要是愛國者。」

他們說希望本月底將修例草案交到立法會，在暑假前完成立法，之後進行委任議員、籌備選舉等工作。