西九茶館劇場每周四場常規演出 冀吸引訪客即興觀賞 主管：粵劇教化年青人更有效

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【有線新聞】西九文化區戲曲中心的茶館劇場每星期有四場常規演出，時間較短、演期較長，希望成為旅客及市民認識粵劇的第一步。

「楊宗保是因為奉了皇命，要借降龍木去打仗。穆桂英是一個山寨寨主，因為降龍木是她的鎮山之寶，所以不輕易借出給別人去打仗，他們比武一輪、較量一輪後才發現穆桂英本身也是中原人士，但因為逃避山賊才逃到山上稱皇，穆桂英就說如果你跟我結婚，我可以幫助你保衛國家，剛見面時也有一見鍾情的情節出現。」

演員譚穎倫：「這套戲的主旨大綱，最後結局是一心一意保家衛國。（同心合力）不會因為你是山中寨主，而不會一起保護國家。是的，我們沒有歧視，我們很大愛。」

粵劇2009年被列為聯合國《人類非物質文化遺產》，很多演員從小受訓才能駕馭這些武打場面，又叫做武場戲。

演員陳紀婷：「尤其是我們說的刀槍劍擊，雖然是假的道具，但只要我們可能節奏不一致，沒有排練的情況下很容易有危險，所以其實我們從小開始接觸學粵劇，這些是我們訓練的基本功，就要開始學一些套路，或者一套一套的把子程式。」

茶館劇場演出較傳統粵劇短，約一個半小時，包括折子戲、中樂演奏等，每星期有四場演出，四場的節目編排都不同，西九希望透過這個常規表演吸引旅客即興觀劇，以及對粵劇較陌生的香港市民。

西九文化區表演藝術主管（戲曲）鍾珍珍：「很多劇本反映中國人的思想，例如是孝道、如何忠於國家，或者很多價值觀會在不同的劇本滲透出來，你很多時候會代入角色，可能覺得我要做這個英雄，有如劇中人物般有義氣，無形中已滲透了這些資訊，用粵劇教化、教導年青人，我覺得比起叫他們看書更有效。」