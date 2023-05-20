志記鎅木廠｜覓地經營後再臨收地 負責人權叔：鎅畢手頭木材將功成身退

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【有線新聞】因新界東北發展被收地清拆的志記鎅木廠找到臨時土地經營，兩年後將再面臨收地，負責人權叔說處理完手頭木材就會功成身退。

古洞北的志記鎅木廠去年因為新界東北發展被收地清拆，事隔半年被鐵皮圍封，變成空地，木廠亦在一街之隔借到地，面積細了一半。

志記鎅木廠負責人王鴻權：「這裡大約兩年後要收，有人介紹在國內買新的皮帶鋸，希望兩年內鎅完所有木就可以功成身退，所以現在全部都是臨時，發電也是發電機做。」

負責人權叔說，政府收地時答應會收走木廠九成木材送到Y.Park回收，但輾轉又回到他手上，「可能堆填區處理有些問題，否則他不會找前社工致電問我要不要回木材，強行取走所有東西，是我擁有的當然要取回，但取回之後根本對我是很大負擔，因為判了讓人拆我間廠。」

去年十月搬來重新開始，年過七十的權叔說希望在這裡走完木廠的最後一哩路，「希望兩年內處理這堆木，期間其實很委屈，甚麼也沒有時被指示得好慘。因為清場叫我爬上疊高兩個貨櫃高（吊運）埋碼，根本不體諒我們。暫時都可以迎刃而解，希望兩年後可以了，舉手投降 。」

權叔說這塊臨時用地是朋友借出，現在簡單搭了帳篷、造了工作枱，下月會重開木工班，讓有興趣既市民參與。他又指未來如果仍然有人願意經營木業，希望政府收地發展時可以酌情覓地安置。