美容院易手顧客須「加碼」買套票 療程3萬元加至12萬 消委會收4,500投訴

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

【有線新聞】三年疫情約四百間美容院倒閉，美容業總會收到顧客投訴，美容院易手後若不加購療程，原有套票就失效，有顧客因美容院三度易手，要不斷「加碼」。消委會提醒，即使商戶易手，顧客原有合約可以延續。

旺角這間經營38年的美容院，有「白武士」打救留下來，還擴充業務。出手的業界籌集過千萬元，至今已接手四間同樣經營困難的美容院，顧客購買的套票可以直接過渡。美容業總會稱，這三年有約400間美容院倒閉，易手後出現的投訴亦增加。

香港美容業總會創會主席葉世雄：「消費者說光顧的美容院結束了，另一間收購了，但要加錢才可做原來美容院的療程，她很無奈加錢，因為不想損失所有療程。做了一段時間，幾個月後美容院又倒閉，第三間美容院出現，又說如果不加錢，以前的療程就沒有了，你肯加錢的話，可以將以往的療程過渡，於是又加錢。今次投訴是因為第三間美容院都結業了，說真的無辦法再接受這種『無限輪迴』。以前三萬元的療程未做，加三萬變六萬，又加六萬變十二萬，這樣加下去不是辦法。」

消委會由2020年至今年4月，收到4,500多宗有關美容院的投訴，針對美容院結業佔近1,300宗，其中1,000宗涉及一間大型美容集團，而有關更改和終止合約的投訴，就有超過600宗。消委會說，若美容院要求增加消費才提供服務，可能構成違約，消費者有權拒絕及追討損失。若涉及施加不當壓力，更有機會構成《不合情理合約條例》下的不合情理行為，合約可被撤銷。

消委會主席陳錦榮：「這是公司法所存在的權利問題，因為就算是易手，如果消費者簽署合約的是有限公司，法律地位是一直延續下去，雖然股東可能改變了，公司簽署的合約，公司有責任完成。」消委會說，面對美容院結業或轉手，持有套票的消費者處於不利位置，提醒購買美容療程屬預繳消費，消費者應衡量風險。