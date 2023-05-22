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部分反修例被捕者收警通知不起訴　約50人獲批回鄉證　張欣宇指「系統性放寛」

  • i-Cable
  • 2023年05月22日
【有線新聞】據了解，反修例事件中未被起訴的被捕人陸續收到警方通知，現階段不會提出起訴，有議員說部分人獲重發回鄉證，希望政府盡早公布，帶出正面訊息。
反修例示威期間警方拘捕約一萬人，當中六千多人涉及的案情輕微，一直未被起訴，警方說過目標於三月完成跟進，至今仍未有公布。據了解，近日多名被捕人陸續收到警方電話或電郵通知，或在續保時獲告知，根據調查所得證據暫時不會提出起訴，各人可取回警方當日檢取的財物。
有協助被捕人的議員說，170個求助個案中約150人收到不起訴通知，希望當局盡早對外公布。新界北（香港新方向）張欣宇：「個人層面都要給一個結果，令他知道他可以向前看，對整個社會層面來講都是帶出訊息，我們曾經動盪過，是有很大衝擊，但這些事情已經去到終點，之後其實社會都可以正常化。」
即使已收到不起訴通知，多名被捕者年初過關到內地，回鄉證均被沒收或即場註銷，部分申領回鄉證被拒，張欣宇說近日情況有變，50多人重新獲發回鄉證。張欣宇：「四月我們發現有明顯變化，基本上我沒收到四月後再被拒過關的新個案。也見到過往一些（個案）今年初被拒過關，證件被沒收，他們再申請（回鄉證），如果符合剛才說的，香港個案完結了，全部也能取回，其實我們也判斷這是系統性放寬。過程中這個感激，見到他們對特區、中央政府認可、認同和信任加強，這正是我們想見到。」
張欣宇希望特區政府和官員繼續釋放訊息，讓受修例事件影響的人重投社會，香港亦可以向前看。
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