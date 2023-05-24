本港首季錄800宗投資騙案 涉款逾4億元 有受害人被騙逾120萬

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【有線新聞】本港今年首季投資騙案有超過800宗，詐騙總額超過4億元，其中有79宗是以投資內地股票來詐騙，比去年同期只有一宗大幅飊升，涉及7,000多萬元。警方提醒市民透過持牌券商投資，不要輕信可以「走捷徑」。

李先生今年1月收到聲稱是投資公司職員的訊息，指可以投資到香港人無法購買而又高回報的內地股票。受害人李先生（化名）︰「起初都只是投資了少許金錢，見到有少許利潤於是再入錢，亦見到所買的股票可以升到停板，10%、10%的利潤，所以我就不斷存入很多錢到戶口。」

直至上個月，李先生想取回賺到的錢，才發覺受騙。李先生（化名）︰「不斷聲稱有各種原因，如系統問題等阻止我提款，我開始發覺有問題，對方還要我多存入十多萬元才可開通戶口，我便再存入才恍然自己已『中招』。」最終，李先生前後被騙超過120萬元。

警方說單是今年首季已有79宗涉及投資內地股票的騙案，相比去年同期只有1宗大幅飊升。騙徒一般會冒認是持牌的本地股票經紀，再在社交平台尋找獵物，之後聲稱有內幕消息，要求下載虛假投資應用程式開戶及存錢到指定的個人銀行戶口。

商業罪案調查科總督察柯詠恩︰「如何發現被騙，通常是受害人想取回款項，因為見到戶口升幅有頗好的回報，但這些升幅在假平台的顯示都是一些沒有意義的數字，當想取回時，騙徒便會用不同藉口，如果想取回款項就要先存入更多本金。」

如果對證券商有懷疑，警方提醒可瀏覽證監會網頁，查核他們是否持牌，如想投資內地股票亦應找合資格機構。