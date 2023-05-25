俄武裝組織揚言將再越境施襲

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【有線新聞】宣稱襲擊俄羅斯邊境別爾哥羅德地區兩個武裝組織形容行動成功，揚言會再越境施襲。組織又否認有使用西方支援的武器，俄羅斯國防部長紹伊古警告會強硬回應。

兩個由俄羅斯人組建的武裝組織俄羅斯志願軍及俄羅斯自由軍團，越境進入俄羅斯別爾哥羅德地區發動襲擊後回到烏克蘭見記者，揚言第一階段行動成功，最快數天內會再越境施襲。 組織稱行動中奪取了俄方一架裝甲運兵車及槍械，只有十多人死傷，並非俄方所說有70多人被打死，組織又否認使用美國或西方支援的武器。俄羅斯志願軍指揮官尼基京說：「這是俄製AK步槍，戰鬥中奪取的。(有使用悍馬軍用車嗎?)我們在行動中沒用過悍馬，只用了以往行動中取得的軍車。」

不過組織承認有獲得烏克蘭提供醫療、燃油及食物援助，又聲稱在烏克蘭境內會與軍方協調，但境外行動是由他們自行決定。俄羅斯國營電視台再發放遇襲地區居民的片段，有傷者稱一家大小在車上受槍擊，她手臂和腹部中彈，而房屋受損的居民獲分配新屋，亦有食物援助。