安徽警跨省赴湖南拘179人 內地「收債巨頭」宣布停業

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【有線新聞】內地最大的收債公司、湖南永雄集團周四突然宣布停業，集團公告指，旗下多間分公司涉及近180人被安徽執法部門跨省拘捕，但未有透露集團被調查原因，省公安廳稱案件正在偵辦中。

湖南永雄資產管理集團向員工發布的公告稱，決定周四起停業，原因是上月初及上星期，安徽警方三度跨省執法搜查四間分公司，帶走179名職員，當中3人涉嫌尋釁滋事罪。不過公告沒有透露被調查的原因，只是強調集團不存在違法犯罪行為。

內媒報道，湖南永雄集團是內地收債「龍頭」，巔峰時期有1.7萬名員工，但現時約有2000名員工。集團網站信息顯示，集團於2014年4月成立，總部在湖南長沙，全國20多個城市設有分公司，主要業務是為銀行等客戶追收壞賬，聲稱有1000多名「資深收債專家」，待追收款項超過400億元，佣金率超過35%。集團2019年曾申請在美國紐約證券交易所上市，但一直延期至今。不過內媒引述投訴平台數據，截至周一，涉及集團投訴量有153宗，內容包括短信威脅及騷擾他人等。

針對非法、暴力收債等行為，內地監管部門近年多次發文嚴打，前年將使用暴力、脅迫、恐嚇及跟蹤等收債手段納入刑法的規制。不少業內人士認為，湖南永雄集團今次被查及停業，是相關部門對收債行業整頓的信號。