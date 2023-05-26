批英方涉港報告 外交部：英國對回歸後香港無主權治權與監督權

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【有線新聞】針對英國政府日前發表《香港問題半年報告》，外交部批評所謂報告干涉香港事務，對此表示強烈不滿及堅決反對。

英國政府日前發表《香港問題半年報告》，當中提到要求廢除《港區國安法》，又稱關注香港改革區議會選舉問題；外交部批評，所謂報告是干涉香港事務。

外交部發言人毛寧說：「香港已經回歸近26年了，英方還是沒能從殖民舊夢中醒過來，妄想通過充滿意識形態偏見、歪曲事實、混淆視聽的所謂報告干涉香港事務，嚴重違反國際法原則和國際關係基本準則，中方對此表示強烈不滿、堅決反對。」

她表示，香港回歸後中國政府全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針，強調香港事務屬於中國內政：「英國對回歸後的香港無主權、無治權、無監督權，中國政府治理香港的法律依據，是中國憲法和香港基本法，絕不是《中英聯合聲明》。香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，任何抹黑、唱衰香港雜音，撼動不了『一國兩制』行穩致遠的堅定步伐。」

她指出，《港區國安法》和特區新選舉制度成功落實，香港進入由亂到治走向由治及興的新階段，法治和營商環境更加優良，外國投資者對香港的信心不斷增強，香港的國際金融、貿易、航運中心地位進一步鞏固。