公民黨清盤｜創黨17年主打專業形象 高峰期立會坐擁6席 制裁風波致議會「清零」

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【有線新聞】成立十七年的公民黨以專業形象吸引中產支持，高峰期在立法會擁有6席。2019年反修例期間成員到美國遊說制裁香港，黨內的立法會議員被DQ，在議會清零、多人退黨。

2006年成立的公民黨主要由一班法律界人士組成，前身是基本法45條關注組，目標爭取雙普選。創黨主席關信基：「要為香港市民努力爭取民主。」

2007年特首選舉，梁家傑代表泛民主派挑戰角逐連任的曾蔭權。

2010年公民黨與社民連5名立法會議員辭職，發起五區公投，爭取廢除功能界別。政制及內地事務局局長林瑞麟：「以公民黨一個這麼專業基礎的政黨，會選擇一個比較激的政黨（社民連）來做伙伴，背棄『良禽擇木而棲』這一個簡單道理。」；同年公民黨與特首同台辯論政改，曾蔭權：「香港浪費了5年後再浪費10年，我們花不起。」余若薇：「我寧願原地踏步，我都不要行差踏錯。」

2012年立法會選舉，公民黨成功奪得6個議席。幾年後創黨黨員湯家驊、毛孟靜相繼退黨。湯家驊：「公民黨內所有的朋友都繼續會是……繼續會是我的朋友。」毛孟靜：「十年相交，漸行漸遠漸無聲。」

2016年時任人大委員長張德江訪港，會見泛民議員包括梁家傑，被視為與中央破冰。

2019年的社會運動，雙方關係再跌到冰點。楊岳橋：「我們想見指揮官。」警員：「我衝擊他們，還是他們衝擊我？」議會內，郭榮鏗主持內會選主席，拉布7個月，癱瘓議會。郭榮鏗、楊岳橋其後去美國遊說制裁香港，結果公民黨4人被取消立法會議員資格。中聯辦主任駱惠寧：「將禍國亂港者驅逐出特別行政區管治架構。」

部分人亦因初選案被捕，區議員陸續辭職退黨，公民黨區議會「清零」。由成立至結束，公民黨經歷17個寒暑。梁家傑：「世事萬物都是散聚有時，天下無不散之筵席。」