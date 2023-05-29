取消器官捐贈急增 鄧炳強：正調查有否違國安法 稱六四「特別日子」會果斷執法

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【有線新聞】保安局局長鄧炳強說，取消器官捐贈的申請數目不尋常，正調查是否涉及不誠實取用電腦，甚至國安法罪行。又說未來數天是「特別日子」，警告如果有人危害國安一定會果斷行動。

五千多人取消器官捐贈登記，一半從來無登記或重複取消，保安局局長鄧炳強說這是危害國家安全「軟對抗」的實例。保安局局長鄧炳強：「相信部分人惡意在網上利用他人姓名取消，從而製造假象好像很多人不滿事件；所牽涉的罪行可能與不誠實使用電腦有關，亦可能與國安罪有關。有些想危害安全的人刻意歪曲，歪曲我們好心做的事，說如果不取消登記捐贈，就會自動當你登記了，包括一些走去外國的反政府前區議員。」

周日是六四事件34周年，鄧炳強以「特別的日子」來形容，說市民當日穿黑衫及燃點燭光是否違法要視乎他們的出發點。鄧炳強：「未來幾天將會是很特別的日子，很多人會利用這個特別日子進行危害國家安全的行為，包括宣揚港獨、顛覆國家政權。我想告訴這些人，如果進行這些行為，我們一定會採取果斷行動，將你拘捕，有證據便會提告，你是不會僥倖。」

鄧炳強又主動提到公民黨清盤，批評梁家傑態度輕挑，似乎認為反修例事件跟他或公民黨無關，說他要向被捕的年輕人及家長道歉。