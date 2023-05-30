康城主力牆｜屋宇署指業主等或需負刑責 限30日內完成修復 測量師料還原須數十萬元

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【有線新聞】將軍澳有住宅單位違規拆走結構牆，屋宇署署長余寶美說拆除的結構牆佔全層1%，整體樓宇結構沒有危險，由於改動不合標準，動工前亦沒有申請，已要求業主15天內修復以及改善臨時支撐。

日出康城首都這個三房兩廳單位，三房打通為一間主人套房，為安裝這道通往主人套房的門拆走部分20厘米厚的結構牆，佔單位結構牆6%，以全層結構牆計算就佔1%；屋宇署說要拆去門框，露出石屎才知道多少鋼筋被拆走。

屋宇署署長余寶美：「結論是樓宇整體結構沒有危險，但是沒危險不等於沒事要做，事實上它是不符合標準，我希望大家明白我們不會、也沒辦法可以到每一個單位查找，必須依靠舉報。」

業主已安裝臨時支架，屋宇署要求業主聘用註冊結構工程師再改善支架，工程師亦要提交詳細結構評估報告、圖則、修復方案等，估計可以沿用大廈原有設計及物料。屋宇署說個案特殊會加快處理，直接與工程師商討對策，規定15天內展開修復、30天內完工，一個月後再提交結構測試報告，又說單位動工前沒有通知署方，相信工程是近期進行。

余寶美：「在行內相信即使是裝修師傅，其實也沒有辦法，即是不會不知道（是結構牆），因為幅牆真的厚一點，鐵又會多一點，你想改動結構牆，其實要聘用專業人士教你怎樣做，但我不可以保證一定批准，因為有一些牆較為困難（有改動），但並非一定不能獲批。」

她說設計師、業主、承建商都可能要負上刑責，署方會跟進涉事設計師參與過的工程，暫時未掌握承建商身分。

測量師學會認為日出康城拆結構牆事件只是冰山一角，提醒打通不同單位若涉及改動結構，須經屋宇署審批圖則，估計今次事件的業主還原工程要花約數十萬元，需時一個月。測量師學會前會長何鉅業：「如果做好這個加固工程，相信業主們短期內我看不到太大憂慮，因為表面狀況看來，屋宇署也視察了樓上樓下，沒有明顯結構上破損，或明顯的風險出現，當然風險仍存在，所以為何要即時加固和快速的永久復修。」