網紅Jon Jon主持泰星見面會 言論被指歧視內地人 網民湧FB、IG洗版 翌日遭換走

【有線新聞】繼早前國泰空姐被指歧視內地人，引起連串風波後，近日再出現類似事件。網紅張家希（Jon Jon Jonathan）日前（6日及7日）主持泰國明星Billkin、PP Krit（BKPP）的粉絲見面會期間，向只會說普通話的粉絲表示：「聽不懂（廣東話）嗎？那不能玩遊戲喔。」被指歧視內地人，引起討論。大批網民到張家希facebook及Instagram專頁留言表達不滿，而當事人則未有回應。主辦方決定在第二場見面會換走張家希以及擔任泰文翻譯的YouTuber阿金；Billkin和PP Krit則暫未回應事件。

泰國BL劇《以你的心詮釋我的愛》最近在香港爆紅，劇中男星Billkin、PP Krit（BKPP）人氣急升，日前在香港舉行見面會，與粉絲近距離接觸。在首日見面會中，張家希擔任主持，在與粉絲互動環節中，有名不懂廣東話的粉絲上台，疑未能聽懂張家希講解遊戲規則，張家希就面帶笑容以普通話對粉絲稱：「聽不懂（廣東話）嗎？那不能玩遊戲喔。」台下隨即傳來一陣哄動，有網民指，BKPP成員看不過眼，一度上前用英文跟粉絲交流。

先後問有否香港、台灣以及中國粉絲 粉絲不滿叫口號

另外，張家希在泰星未出場前，先向台下粉絲發問「有無香港嘅朋友」，獲台下熱烈回應，其後他再問「台灣嘅朋友有無呢」，台下反應較冷淡，他解釋：「可能因為之前去咗台灣度睇，所以就無特別嚟香港喇。」他最後問台下「有無嚟自中國嘅朋友呢」，台下隨即引起哄動。有粉絲疑不滿張家希與阿金的言論，認為兩人多次將中國、台灣、香港並列而談，引起不滿，並認為是歧視內地人，不斷在台下大叫「China」、「One China」。

內地《環球網》以「泰國藝人粉絲見面會主持人發涉台不當言論」為標題報道，指主持人疑似「港獨」，事發時台下有粉絲高叫「台灣是中國的」，但主持人「做出沒聽到、聽不懂的樣子」，於是台下粉絲才集體叫「CHINA」口號。

粉絲不滿疑歧視內地人 湧facebook留言

影片在內地社交平台「小紅書」瘋傳，並登上微博熱搜，事後有大量粉絲到張家希及阿金的fb及ig專頁留言。有網民認為主持人應要考慮到現場有內地粉絲，故應該要說普通話，批評他歧視內地人，「你怎麼配做BKPP的主持人，怎麼配跟他們同台」、「你是中國人嗎？不是中國人的話不可以在中國香港的土地上撒野的哦」。亦有網民認為張家希做法沒有問題，「在香港說廣東話有什麼問題？支持你」。