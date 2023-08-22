搞活夜市｜據悉政府倡商場延長營業時間 新世界發展：積極考慮延長部分日子

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【有線新聞】政府研究帶旺夜間經濟，消息指其中一個方案是建議商場延長營業時間。有發展商說會配合提供優惠，目標年底前晚市營業額回復至佔全日超過三成。

疫情之後普遍商場比起疫情前早收，一來、市民習慣了早回家，二來、店舖人手都成問題。

行政長官李家超早前說短期內要「搞活夜市」，消息說當局接觸過發展商，建議延長營業時間。旗下有廿多個商場的新鴻基地產歡迎延長營業時間，希望提升晚市佔全日營業額比例。

新鴻基地產執行董事馮秀炎：「疫情之前（晚市）佔三成，因為我們APM、商場做了40多年，晚上九時後至凌晨十二時、一時可以額外增加10至15%。現在要性價比高，抵、好抵，非常抵，一旦起動之後花費10元會有甚麼獎賞呢？我們要討論。」

新地預計到聖誕及新年晚市人流才回復至疫情前水平，不過眼前問題是人手，市面不少是「一人舖」。馮秀炎：「例如早更12時營業至晚上8時都已經8小時那麼多，正常會聘請一至兩更，都是錢的問題和勞動力的問題，所以都建議政府加快彈性處理補充勞工計劃。外勞佔9%，與澳門、新加坡比較，他們三成半、相距一大截，短期內大家會否彈性包容『洗牌』。」新地建議參考澳門做法，利用跨境勞工早出晚返，例如住深圳、香港上班，解決人手燃眉之急。

新世界發展說會積極支持和配合政府推動夜經濟，積極考慮延長商場部分日子的營業時間，舉辦夜間活動吸引人流。

西九文化區管理局發言人說響應政府推動夜經濟，管理局正研究在夜間提供優質表演藝術及節目，配合餐飲設施，提升西九夜間的活力。管理局會盡快向政府提交建議，商討落實計劃。