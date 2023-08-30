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同學利誘高薪暑期工　14歲男生被騙至緬甸　父親聞訊靠「自己渠道」救回

  • News Editor
  • 2023年08月30日
同學利誘高薪暑期工　14歲男生被騙至緬甸　父親聞訊靠「自己渠道」救回

【有線新聞】內地近期再湧現被騙至緬甸個案，受騙者包括中科院博士，但受困一年至近期才經外交渠道救回，浙江就有家長驚聞兒子被拐騙至緬甸，決定靠「自己渠道」救人，花費20萬元通過中間人直接買回。據報男生是被同學先騙去雲南，再被人威脅帶至境外，獲救後休養數天趕及開學。

稱先支付一萬元　父：孩子聽著高興死了

據貴州廣播電視台公共頻道「百姓關注」報道，浙江麗水青田縣14歲中學生陳某於本月28日被拐騙至緬甸。據陳某父親講述，一位同學向他家孩子介紹雲南一家餐館有高薪工作，稱是其「表哥的餐館」，並答應先支付1萬元，「我孩子聽著高興死了，就答應他了。」陳父指兒子到雲南後便被人用刀脅逼，鑽破鐵絲網出境，隨後被蛇頭賣到緬北一個園區。

手機偷拍周圍　托當地餐館華人當中間人

陳父聲稱是通過「自己渠道」將孩子救回，第一步是讓孩子用手機拍攝園區周圍的照片，照片中正好有一家中國人開的餐館，因而通過餐館定位發現孩子所在的園區。隨後他通過餐館老闆當中間人，再找緬甸當地人到園區談判，花費20萬元直接將孩子從園區買回來。「（對方）罵是經常罵的，偶爾也打，但是不多。」據報男生已順利回國，在家修養幾日準備去上學。

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