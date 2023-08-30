尖沙咀站內驚現四輪車 外籍男「成功闖關」搭地鐵 網民質疑：點解會比入？

【有線新聞】電動四輪車也可以搭港鐵？多個網絡群眾近日廣傳數張圖片，可見有一名疑似外籍男子「駕駛」一輛頗大的電動四輪車，駛入尖沙咀港鐵站，更成功駛入地鐵列車。據指曾有港鐵職員上前了解，最終仍「放行」，引起網民熱議，港鐵事後有就此回應。

佔逾半條列車通道 在場乘客大感詫異

該數張照未知拍攝時間，但清楚可見尖沙咀站內的「加拿芬道」出口指示牌，而四輪車駕駛者從相貌來看似乎是外籍人士。當中兩張照片可以見到有港鐵職員上前了解，似乎曾以手機詢問上級指示。餘下一張相則可見四輪車駛入列車之內，佔據近三分之二條通道，在場有部份乘客似乎對此相當詫異。

「咁都得？」、「點解會比入？」照片引起網民熱議，有人形容如同「扮做電動輪椅的電單車」，亦有網民指出是「長者代步車」，在英國、加拿大等歐美國家相當常見，長者不想開車又不想步行就會用到，「好阻街但又唔話得」。

港鐵：職員上前了解 對方有出示「證明」

港鐵回應指根據紀錄，事發在8月28日晚上約7時，有港鐵車站助理在尖沙咀站留意到一名乘客使用電動輪椅，於是主動上前了解和提供協助。港鐵指該名乘客其後向職員出示「行動不便證明書」，職員了解其需要後，該乘客就繼續行程。

根據港鐵使用行動輔助設備安全守則，輪椅或電動輪椅只供有行動障礙或困難人士使用，而設備加上其使用者總重量不得超過200公斤，尺寸限制為1,200毫米長度乘700毫米闊度，並需以相當於步行的速度前進，最高時速不得超過6公里。此外，內燃機推進的行動輔助設備不得進入港鐵範圍。