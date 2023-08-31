演藝博覽明年舉行 非所有演出公開售票 藝發局：目的促成業界投資合作

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【有線新聞】首屆演藝博覽明年舉行，為期5日，但不是所有演出都公開售票，藝發局說博覽是要促成藝術投資，提供洽談表演合作的平台，不是要為市民帶來表演，並不看重票務收入。

演藝博覽明年10月14至18日舉行，是星期一至五，主辦的藝發局解釋全港場館這個時段最多空檔，定位亦與以往香港藝術節不同，並非面向普羅大眾，而是要促成業界投資及合作。

藝術發展基金諮詢委員會主席王英偉：「香港藝術節主要對象就是香港市民及遊客，所以他們是以表演為主，但我們（演藝博覽），就算現時的表演，希望前來參加的業界人士。考慮是否邀請（參與藝團）到大灣區或者到北京大劇院表演，香港政府決定支持，票務收入並非主要考慮。」

國際藝團的表演一定會公開售票，最快年底公布票務詳情，本地藝團的演出視乎場地，可能只供業界人士觀看。政府為活動撥款4,200萬元，部分用作海外團隊來港住宿等費用。

藝發局主席霍啟剛：「我們希望來港一方，自己都自備一些資金，並非純粹我們邀請他們來港。」王英偉：「現時已經有些國家表示他們有些基金，他們的團體可以申請來港參加節目。政府撥款足夠舉辦一個很有規模的博覽會，如果多些商界的參與，可能會多設一個展覽場地。」

藝發局正尋求私人資金、場地、住宿、餐飲等贊助，暫時收到反應正面。