30非洲抵港者染瘧疾、1人死　曾祈殷料於當地感染　衞生署：本地傳播風險微

【有線新聞】過去個多月，有30名由非洲抵港的人感染瘧疾，一人檢疫期間死亡，當局說輸入個案有上升趨勢，不過本地傳播風險非常低。

30名感染瘧疾的男患者，年齡25至57歲，上個月1日起陸續由非洲抵港，其中21人來自西非國家幾內亞。據了解，大部分來自在非洲的同一間中國公司。他們入住本港的檢疫酒店，其中一名52歲男子檢疫期間死亡，驗屍報告顯示他帶有瘧原蟲，其餘29人送往醫院治療，當中四人情況嚴重在深切治療部留醫。衞生防護中心會安排這些個案的同行人士接受醫學監察，並為沒有病徵的人做血液測試。

瘧疾常見在氣候溫暖的地區，通常透過雌性按蚊傳播。當瘧疾患者被蚊叮咬後，該隻蚊就會帶有瘧原蟲。如果牠再咬人，就有機會將瘧原蟲傳播給其他人。瘧疾患者發病時會發燒、肌肉疼痛、咳嗽、嘔吐、腹瀉等，如果沒有適當治療，可以致命。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷：「早期醫護人員不以為意，或問症時沒問清楚最近曾到哪裏，有否來自高發病例的地方，誤以為是流感或腸胃炎，沒去做瘧疾篩查，很容易誤診。」

對上一次出現本地感染的瘧疾個案已經是1998年，根據食環署資料，近年在本港市區都沒有發現可以傳播瘧疾的按蚊。曾祈殷：「很大機會在當地感染但未病發，抵港後在檢疫酒店相繼病發。我不認為在酒店裏互相交叉傳播，不會人與人之間接觸性傳播、飛沫傳播、空氣傳播，一定有病媒、即蚊導致傳播，還要是指定的瘧蚊才可以。」

衞生署亦都認為本地傳播的風險非常低，但會跟進檢疫酒店的蚊患情況，按需要加強滅蚊。

醫管局啟動緊急應變指揮中心協調各醫院聯網接收瘧疾病人，亦已經與感染控制專家開會，檢視藥物及治療方案等，會適時調動病床及人手治療，並提醒前線人員提高警覺。