英國保守黨黨魁選舉　卓慧思表明若當選不訪台　辛偉誠批減稅救市適得其反

【有線新聞】英國保守黨黨魁選舉最後一場電視辯論，外相卓慧思表明若當選不會訪台，但承諾保護台灣免受大陸威脅；形勢落後的前財相辛偉誠則繼續批評對手的經濟政策。

英國保守黨黨魁選舉，兩名候選人迎來最後一場電視辯論，美國眾議院議長佩洛西訪台令台海局勢緊張，亦成為辯論議題之一。外相卓慧思表明一旦當選，將遵循政府慣例、不會訪台，但承諾保護台灣免受大陸威脅。卓慧思：「我們要確保像台灣的民主政體受保護，我前一日與七國集團外長發表聲明關於台灣的艱難局勢，對大陸發表的措辭升級表達關切。（我們應否武裝他們？）我的意思是，我們已有許可運送設備往台灣。」

民調顯示，卓慧思在黨內支持度接近六成，領先對手、前財相辛偉誠，優勢進一步擴大。辛偉誠則在經濟議題上反攻，英倫銀行早前預測英國今年將陷入衰退，通脹創42年新高，辛偉誠批評卓慧思的減稅救市倡議只會適得其反。辛偉誠：「如在通脹問題上火上加油，所有人將面對更高按揭利率，儲蓄、養老金被蠶食，為數百萬人帶來痛苦，我不想這個情況發生，因此先專注控制通脹。」

保守黨已開始向約16萬名黨員陸續分發郵遞選票，結果9月初出爐，勝選者出任黨魁，並接替約翰遜首相之位。