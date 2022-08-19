涉8.11尖沙咀暴動　1人入教導所　8人囚40至52個月　官：法庭須保護警方

【有線新聞】2019年8月尖沙咀衝突，29人被控暴動，分拆3案審理，第二宗案件的9名罪成被告，除了一名學生判入教導所，其餘判監40至52個月，量刑起點高過前一宗案件。

案發在2019年8月11日，尖沙咀爆發衝突，九名被告暴動罪成，其中學生羅漢銘管有九枚催淚彈殼，無牌管有槍械或彈藥罪成。法官王詩麗判刑說，沒證據證明被告親身參與暴力行為，或擔任帶領號召角色，亦沒有搜出攻擊性武器，雖然參與程度低，但他們帶同裝備，穿黑衣掩飾身份，放膽放肆參與暴動，有備而來聚眾滋事。又指暴動規模大，示威者人數遠超警方，他們用磚頭等路障堵塞警署出入口，更投擲兩枚汽油彈入去，導致一名警員腳部二級燒傷，批評示威者行為目無法紀，挑戰警方權威。法官說法庭需要保護警方，作為法治秩序的象徵。

考慮其中一名17歲學生報告正面，認為他入世未深，判入教導所。另外6名被告以監禁4年2個月為量刑起點。開審前認罪的李穎淇和聶嘉寶，當時在警署出入口撲滅催淚彈，又和示威者在前線推倒警方高台，他們有裝備、積極參與，以4年8個月為量刑起點，被告扣減刑期後，分別判監40至52個月。

今次是同一日衝突分拆出來的第二宗案件，量刑起點高於另一名法官游德康的監禁3年9個月，王詩麗在處理求情時說，該宗是區院案件，沒有約束力；又說根據上訴庭案例，毋須審視源於同一事件的判刑是否一致。