58歲男認燒炭誤殺末期肺癌妻　判12個月感化令　官嘆屬悲劇：被告想太太安詳離開

【有線新聞】一名男子前年燒炭殺死患末期肺癌的太太，說是為了減輕她的痛楚。被告承認誤殺罪，法官形容案件是悲劇，被告在神智失常下犯案，不是他的過錯，考慮已還柙兩年半，決定寬宏處理，判12個月感化令。

58歲被告郭偉賢步出高等法院羈留室，之後上車離開。他承認前年在鴨脷洲家中，誤殺患末期肺癌的太太。法官說被告的求情信令人感動，他提及與太太相識相愛30年，兩人互相依賴，認為被告眼見太太在抗癌仗輸了，疫情期間又不能探望，既哀傷又自責，去到一個臨界點，決定燒炭結束太太的生命，形容是悲劇。

法官指保護人命是司法的重要目的，不能說案件不嚴重，被告亦不是一時衝動，他很愛太太，想她安詳地離開、得到解脫，這個結果代表了太太的願望。

被告患上抑鬱症，但很不幸沒有意會到自己精神出問題，他在神智失常下犯案，不是他的過錯。專家說是源自太太患病對被告的壓力，現時情緒回復穩定，對社會不會有危險。

法官說誤殺罪沒有判刑指引，最嚴重可判終身監禁，考慮整體情況，被告已還柙兩年半，認為要寬宏處理。顧及被告福祉及社會利益，決定輕判12個月感化令，相信有助他重回正常生活，重投社會。

法官提到這類案件不時發生，是否要修例處理在極端情況下，臨終病人的意願，要交由政策制定者及專家小心討論，再由政府決定怎樣做。