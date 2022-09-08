髮禁涉歧視｜平機會今調解　林同學盼廢除校規　校方稱全力配合調解安排

【有線新聞】中學生林澤駿認為學校禁止男生留長髮是性別歧視，平機會今日為雙方調解，林同學說不接受校方只容許他留長髮，希望學校廢除相關校規，打破性別定型，校方說會全力配合調解安排。

中六學生林澤駿︰「我其實想留長至起碼到肩膀，普遍男生都是短髮，但我不覺得那是適合自己。訓導主任說過，是不是想為了這些瑣碎的事情導致停學才心死？我沒有做違法的事情，但就被人要脅。」

林澤駿去年年末開始留長頭髮，最終不敵老師、家長「夾擊」，半年後剪短，林澤駿︰「我哭了很久很久，我太不喜歡自己，我本來打算不上學，但後來想通了如果我不上學，吃虧的只會是我自己。我想要的是男生有選擇髮長的自由，我又不會逼使所有男生要留長頭髮，（校方）說會影響校譽，長頭髮很亂糟糟，但其實你不能假設所有人都不喜歡長髮的男生。」

林同學透露過自己有點性別焦慮，又叫做性別不一致，即是性別認同跟出生性別不同，林同學說還在摸索，不想在鏡頭前多講。

家計會去年調查發現，一成四中學生不肯定自己的性別，有4%女生、2%男生性別不一致，家計會教育經理李明英︰「（學校應該）聆聽學生的需要，了解校園是否真的沒有空間可以作出改善？希望每間學校也是努力朝著性別友善校園的方向走。」

香港浸會大學社會學系副教授黃結梅︰「有很多女生都希望穿運動服、長褲回學校，為何需要如此限制她們呢？因為校規並不是為了限制學生，校規是為了發揮教育的功效，在頭髮上有這麼多的限制，包括髮夾的顏色等等，我覺得這些都無助推動教育一個青年人。」

林澤駿指如果學校的調解方案是特事特辦，只容許他一個可以留長髮，他都不會接受，一定要廢除男生「髮禁」，林澤駿︰「（校長）在結業禮很清晰地說學校會堅守及維護校規，我認為他會讓步的機會不大，我當然希望做到改變，都是前人種樹，後人乘涼。」

林澤駿下午到平機會黃竹坑辦事處出席調解會議，他就讀的東華三院黃笏南中學早前說會出席及全力配合調解，又說校方恪守調解的保密原則，以及保障學生私隱，目前不適合發放太多資訊。