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2022年09月08日
港聞
新聞資訊
消委會｜網店收集數據 九成未列明用作訓練人工智能
【有線新聞】消委會發現大部分網店在收集數據的目的上，未有列明包括訓練人工智能學習。
消委會檢視112間本地及非本地網店的私隱政策，九成都有列明收集數據的方法和目的，但只有6間列明收集目的包括訓練人工智能，從而作出對商家有利的作業模式。
有一成網店收集與交易無關的數據，例如消費者的學歷及婚姻狀況等。消委會亦發現只有四成網店使用數據前會將數據匿名，有九成無具體說明數據的保留時間。
消費者委員會主席陳錦榮︰「很多時候商家在人工智能收集這些數據的時候，未必很清晰地讓消費者看到信息，他其實可以退出、選擇不參與或者不提供這些數據的做法，因此令消費者忽略了這方面，是損失了他們的選擇權。收集了數據後，商家會如何利用這些數據？數據收集期間會保存多久？會否將這些數據轉移給其他用家等？這些都沒有清晰說明予消費者，因此是不理想的。」
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