海事博物館展覽　近距接觸走私「大飛」、戰時炸彈　同場展出何詩蓓東奧銀牌

【有線新聞】中環碼頭海事博物館展出25組展品，回顧香港二戰後海事歷史，亦會展出泳手何詩蓓奧運獎牌。

這艘「大飛」剷上中環碼頭，曾經是不法分子的生財工具。90年代房車在中國很受歡迎，走私集團利用這艘快艇運送房車前往東莞。後面安裝了四個發動機，令「大飛」比當時的水警船快兩、三倍，水警2000年在大嶼山截獲這艘大飛後，一直使用它作訓練。

香港海事博物館首席館長陳麗碧：「名貴房車的走私在90年代很蓬勃，大家看新聞或電影，他們製作的大飛，剛剛能擺放一輛名貴房車。很多不論是漁民或居住在路線附近的市民，也曾經看過『大飛』能有多快。」

走進海事博物館，有25組橫跨77年的展品，包括前年在跑馬地發現的美國製炸彈，估計是約80年前日佔時期，盟軍轟炸機用來空襲香港。展覽亦加入互動元素，這個利用虛擬實景技術，讓市民感受二戰時太古船塢被空襲的場景。

來自二戰期間的還有英國製潛水頭盔，加上手電筒，在清除水雷時就大派用場。二戰後貿易重啟，香港船公司曾經擁有世界最大的運輸船「海上巨人號」，不過服役31年後起火沉沒，只可以看油畫及模型懷緬。懷緬的可能還有天星小輪投硬幣的入閘機。

展覽展出至下個月30日，成人門票30元、買一送一，小童15元。這裏還可以看到香港泳手何詩蓓東京奧運銀牌及世錦賽金牌。